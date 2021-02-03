Пострадавших увезли в отдел по обвинению в убийстве лося Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трое жителей Тюменской области пострадали после нападения на них на территории одного из охотугодий Ярковского района. Об этом URA.RU рассказал один из участников событий. Мужчин избили, а одного ранили ножом.

«16 января мы находились недалеко от озера Баур. Я немного опоздал, и подъехал к друзьям, когда возле них уже находились какие-то люди. Как я узнал потом, двое нетрезвых мужчин подъехали к ним, и начали выяснять кто они и что делают. Несколько раз ударили. Я начал снимать происходящее на телефон, тогда бить начали и меня. Также один из нападавших ударил меня ножом в голову», — рассказал URA.RU участник событий Марсель Ш.

Двое неизвестных мужчин отобрали у молодых людей ружья, и заставили проследовать за ними на снегоходах. Звучали угрозы убийством. Все вместе они приехали на базу в паре десятков километров от места событий.

«Нам сказали ждать на улице. Часа через три туда же приехали следователь и охотнадзор — их вызвали нападавшие. Нас обвинили в том, что мы якобы убили лося, хотя этого не было. Для разбирательства мы поехали в Ярковский РОВД», — рассказал Марсель Ш.

По его словам, конфликт начался в четвертом часу дня, а в отделении пострадавшие пробыли до семи утра. Скорую на место не вызывали. У молодых людей забрали оружие (на которое есть документы), ружья все еще находятся на экспертизе. Протоколов об этом составлено не было, а сотрудники правоохранительных органов явно были знакомы с нападавшими.

В отношении одного из нападавших, по словам собеседника агентства, возбудили дело по статье 115 УК РФ, за удар ножом. Его имя, и имя подельника известны — это Виталий К. и Александр Л. Последний, к слову, является учредителем компании, которая спустя девять дней после ЧП выиграла аукцион на пользование тем охотугодьем, в окрестностях которого произошло нападение.

В открытых источниках телефоны Виталия К. и Александра Л. отсутствуют. Если герои публикации свяжутся с редакцией, то мы предоставим им возможность для размещения комментария.

«По факту нахождения в общедоступных охотничьих угодьях Ярковского района Тюменской области группы лиц с оружием и на транспорте, Госохотдепартаментом Тюменской области направлено заявление о проведении доследственной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — сообщили URA.RU в Госохотдепартаменте Тюменской области. На вопрос о том, в отношении кого будет проводиться проверка — нападавших или пострадавших, в ведомстве не ответили, сославшись на невозможность разглашения данных, по которым можно идентифицировать граждан.