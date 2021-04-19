Губернаторы УрФО едут в Москву для встречи с Путиным

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО поедут в Москву на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Оно состоится в среду 21 апреля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службах регионов.

Источник в правительстве ЯНАО сообщил URA.RU, что глава региона Дмитрий Артюхов также будет присутствовать на послании президента. «Сейчас запланирована поездка Дмитрия Артюхова в Москву, но планы могут измениться», — добавил инсайдер. О том, будет ли присутствовать на послании губернатор Тюменской области Александр Моор, пока неизвестно. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона, ответ на момент публикации не поступил.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля в Москве. На мероприятии будут присутствовать главы российских регионов и члены обеих палат парламента.

Ранее URA.RU писало, что в Кремле раскрыли подробности о послании Путина. Президент озвучит системные меры поддержки, которые будут направлены на развитие после пандемии коронавируса.