Новый уральский дорожник проверил крупную стройку в Кургане

Власти Курганской области планируют ремонт и строительство еще 61 моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» (структура Росавтодора) Владимир Муравьев посетил Курган. Он принял участие в выездном совещании по объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которое прошло на месте строительства моста ЖБИ, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках выезда на место реконструкции путепровода ЖБИ региональная проектная группа обсудила перспективы участия Курганской области в программе „Мосты и путепроводы“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что путепровод ЖБИ также строится благодаря выделению федеральных денег в рамках нацпроекта. Стоимость работ составляет 1,045 млрд рублей.

«В рамках нацпроекта планируем выполнить ремонт 48 мостовых сооружений на сумму 2,1 млрд рублей и строительство 13 мостов и путепроводов на сумму 13,5 млрд рублей», — сообщила во время совещания директор регионального департамента строительства Ирина Саблукова. По ее словам, предварительные данные уже переданы в Росавтодор для согласования. «Мы, как старшие товарищи региональных дорожников, помогаем решать те проблемы, которые, к сожалению, на местах время от времени появляются», — отметил Муравьев.

О назначении Муравьева исполняющим обязанности управления Федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» стало известно на прошлой неделе. До этого ведомством руководил Сергей Бойко, но он уволился по семейным обстоятельствам. В феврале в Упрдор «Южный Урал» проходили обыски.

О планируемом ремонте и строительстве 61 моста и путепровода в Курганской области ранее сообщало URA.RU. Предпроектные работы по некоторым объектам начнутся уже в этом году, а на четыре моста проект уже готов.