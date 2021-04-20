Политологи: митинг за Навального в Тюмени не достиг своих целей

За Навального в Тюмени вышли несколько сотен человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедший 21 апреля в Тюмени, не достиг своих целей. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Аркадий Либерман. По мнению эксперта, можно говорить о стагнации протеста в регионе.

«Очевидно было, что на митинг в Тюмени кто-то выйдет. Но акция не достигла своей цели в том смысле, что не получилось эффектного нежного кома — число участников, несмотря на погоду, с января не выросло. Поэтому можно говорить о стагнации протеста», — отметил Либерман, сравнивая число участников протеста с подобными митингами в январе.

На митинг в поддержку Навального 23 января в Тюмени вышли, по разным оценкам, от 800 до 3000 человек. По данным источника агентства в правоохранительных органах, 21 апреля в незаконном мероприятии приняли участие около 400 тюменцев, в соцсетях число участников оценивают в 700-800 человек. Официальных комментариев по этому поводу в УМВД по Тюменской области агентству не дали. Дозвониться до регионального штаба Навального не удалось — контактный телефон оказался выключен.

«Акцию никак нельзя назвать успешной, — согласен с Либерманом политолог Александр Безделов, — сторонники Навального не смогли обеспечить массовость, чтобы власти начали с ними считаться. Тема борьбы за Навального, видимо, приелась».

Несанкционированный митинг начался в Тюмени в 19 часов на Центральной площади. Примерно через 30 минут после начала организаторы заявили о переходе митингующих на Площадь 400-летия Тюмени. Около 20:30 участники акции начали расходиться. Агентство писало, что в ходе акции несколько человек были задержаны — их официальное число также пока не раскрывается полицией.