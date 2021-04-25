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Дочку «Газпрома» в ЯНАО уличили в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении заместителя гендиректора возбуждено три административных дела Фото:

Компания ООО «Газпром Добыча Надым» нарушила закон в сфере промышленной безопасности. Организация ввела в эксплуатацию опасные объекты на Бованенковском месторождении в Ямальском районе без необходимых разрешений. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Выявлены факты эксплуатации опасных производственных объектов (кустовых площадок) в отсутствие полученных разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Прокуратурой района в адрес предприятия внесено представление», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Получить оперативный комментарий в организации не удалось. Там попросили направить запрос на почту, что и было сделано. Ответ на момент публикации не получен.

Эту дочку Газпрома и раньше ловили на несоблюдении законодательства в сфере безопасности. Тогда компания работала на 10 опасных производственных объектах без разрешения на эксплуатацию. Несоблюдение требований безопасности компанией «Газпром Добыча Надым» также приводило к пожару на Юбилейном месторождении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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