Дочку «Газпрома» в ЯНАО уличили в нарушении закона

В отношении заместителя гендиректора возбуждено три административных дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания ООО «Газпром Добыча Надым» нарушила закон в сфере промышленной безопасности. Организация ввела в эксплуатацию опасные объекты на Бованенковском месторождении в Ямальском районе без необходимых разрешений. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Выявлены факты эксплуатации опасных производственных объектов (кустовых площадок) в отсутствие полученных разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Прокуратурой района в адрес предприятия внесено представление», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Получить оперативный комментарий в организации не удалось. Там попросили направить запрос на почту, что и было сделано. Ответ на момент публикации не получен.

Эту дочку Газпрома и раньше ловили на несоблюдении законодательства в сфере безопасности. Тогда компания работала на 10 опасных производственных объектах без разрешения на эксплуатацию. Несоблюдение требований безопасности компанией «Газпром Добыча Надым» также приводило к пожару на Юбилейном месторождении.