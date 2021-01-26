В деле о скандальной охоте курганского прокурора — новый поворот

В Курганской области прокуроров заподозрили в нарушении правил охоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганского фермера Сергея Терентьева, который жаловался Генпрокурору Игорю Краснову, оправдал суд. Обращение в Москву касалось давления в связи со скандальной охотой с участием прокуроров в Шумихинском районе. О приговоре Шумихинского суда URA.RU рассказал сам Терентьев.

«Вынесли оправдательный приговор. Сейчас в суде ждем копию решения», — пояснил Терентьев.

Фермера обвиняли в незаконной рубке леса. В приговоре суда (копия имеется в распоряжении ред.) говорится, что оправдательный вердикт вынесен «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления». Арест, наложенный на имущество, также был снят судом. В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU прокомментировали, что приговор будет обжалован, готовится апелляционное представление.

Ранее агентство сообщало, что жители Шумихинского района во главе с Сергеем Терентьевым обратились с жалобой к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Они заподозрили двух сотрудников прокуратуры в незаконной охоте, которая произошла в ноябре 2020 года. Нарушения правил охоты выявили охотинспектор и председатель районного общества охотников Иван Терентьев — сын подсудимого на тот момент фермера.

Со слов авторов обращения, силовики хотели, чтобы о нарушениях правил охоты не стало известно, чтобы избежать ответственности. Госорганы грозили затянуть в суде дело Терентьева-старшего.

В январе в Курган с проверкой выезжали сотрудники Генпрокуратуры. Позже в Кургане появились разговоры, что прокурор Шумихинского района Буденовских якобы написал рапорт об отставке. Но в прокуратуре ответили, что прокурор остается в должности.