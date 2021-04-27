В Тюмень едут замминистра обороны РФ и полпред президента в УрФО

На патриотический форум в Тюмени приедут сразу два федеральных чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюмень с рабочим визитом посетят заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

«30 апреля в Тюменской области состоится военно-патриотический форум „Подвиг поколений“. На главной площадке выступят заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Там добавили, что мероприятие соберет более 4000 человек из шести субъектов Уральского федерального округа. Предполагаются два формата — очный и онлайн. В последнем примут участие герои России, ветераны, юнармейцы, волонтеры, и прочие гости.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента Владимир Якушев посетил Тюмень после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Он рассказал, как Тюмень оказалась в числе пилотных регионов нового федерального проекта.