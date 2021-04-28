В Тюмени арестованный экс-сотрудник УФСИН угрожал коллеге

Логинова оставили под стражей, так как он представляет опасность для свидетелей по своему уголовному делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель начальника тюменского СИЗО-1 Дмитрий Логинов оказывал давление на коллегу, требуя изменить показания по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

«Бывший заместитель начальника СИЗО-1 Дмитрий Логинов может угрожать свидетелям и даже действующим сотрудникам. В следственные органы поступило заявление от одного из работников, на которого арестованный оказывал давление, чтобы тот изменил показания», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Арестованный Логинов ходатайствовал об изменении ему меры пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. В ходе рассмотрения апелляции, следствие заявило, что на свободу его выпускать опасно. В СК РФ по Тюменской области направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.

Речь идет о расследовании уголовного дела о даче взятки в 60 тысяч рублей. Деньги перевели на карту жены обвиняемого. Как ранее писало URA.RU, сотрудника следственного изолятора обвинили в том, что он помог заключенному получить посылки без их предварительного досмотра.