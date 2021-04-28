Тюменский суд рассмотрел апелляцию арестованного начальника ГИБДД

Александр Селюнин арестован на 2 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский областной суд оставил под стражей начальника регионального управления ГИБДД Александра Селюнина, арестованного по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее адвокат Селюнина подал апелляционную жалобу с просьбой отправить его подзащитного под домашний арест.

«Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего начальника областного УГИБДД Александра Селюнина, обвиняемого в получении взяток (ст. 290 ч.3 УК РФ). Адвокат просил суд направить его подзащитного под домашний арест или под запрет определенных действий. Но, изучив все обстоятельства, суд не нашел оснований отменить постановление о заключении под стражу Селюнина, вынесенное Ленинским районным судом Тюмени», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин был арестован вместе с сообщником 15 апреля. Как предполагает следствие, высокопоставленный силовик через посредника занимался торговлей водительскими удостоверениями. В поле зрения оперативников Селюнин попал во время расследования уголовного дела в отношении его подчиненного, начальника одного из отделов ГИБДД Михаила Жигалкина, которого также обвинили в коррупции.