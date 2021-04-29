В Тюмени предложили платить тем, кто привьется от коронавируса

Пожилых тюменцев предложили поощрять деньгами, если они привьются от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени старше 60 лет, поставившие прививку от коронавируса, получат единовременную выплату. С такой инициативой выступил глава фракции ЛДПР в областной думе Глеб Трубин. Об этом URA.RU рассказал сам депутат.

«Вакцинация в Тюменской области движется не рекордными темпами. При этом пожилые граждане попадают в категорию риска по коронавирусу. Предлагаю ввести выплату в 2000 рублей для жителей от 60 лет и старше, которые поставят себе прививку», — рассказал URA.RU глава фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин.

По словам депутата, такая мера поддержки поможет сподвигнуть тюменцев к вакцинации. Подобные инициативы уже действуют в других регионах страны — Москве, Магадане, на Чукотке. По расчетам автора законопроекта, на выплаты нужно заложить 814 миллионов рублей, учитывая, что в регионе проживает 407 тысяч человек нужной возрастной категории.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до 23 мая. Также увеличился и период самоизоляции, которую должны соблюдать граждане старше 65 лет.