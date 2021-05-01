Ведущую «Ревизорро» отстранили от съемок после поножовщины

Ведущая «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфиров после поножовщины. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.
«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — передает заявление Super.
Ранее стало известно, что участница проекта «Пацанки» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас разыскивается полицией по делу о нанесении ножевых ранений одной из участниц вечеринки в Москве, передает Nation news. В сети появилось видео из тамбура квартиры. На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног, пишет
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