01 мая 2021

Ведущую «Ревизорро» отстранили от съемок после поножовщины

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Ведущая «Ревизорро» напала на девушку с ножом Фото:

Ведущая «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфиров после поножовщины. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — передает заявление Super.

Ранее стало известно, что участница проекта «Пацанки» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас разыскивается полицией по делу о нанесении ножевых ранений одной из участниц вечеринки в Москве, передает Nation news. В сети появилось видео из тамбура квартиры. На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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