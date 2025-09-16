Минпросвещения анонсировало возможное увеличение зарплат педагогов

Учителям пообещали понятную и прозрачную систему оплаты труда
Учителям пообещали понятную и прозрачную систему оплаты труда

Министерство просвещения не исключает повышения заработной платы учителей по всей стране. Ведомство работает над тем, чтобы система оплаты труда стала более понятной, прозрачной и без существующих сейчас перекосов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. 

«Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. Я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — сообщил Кравцов агентству РИА Новости.

Кравцов также отметил, что его министерство совместно с Минтрудом следит за тем, чтобы средний уровень оплаты труда учителей не был ниже среднего по регионам. По его словам, зарплата педагога растет вместе с ростом средней зарплаты в конкретном субъекте РФ. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году и внедрить ее повсеместно с 2027 года.

Вопрос повышения и унификации зарплат учителей обсуждается не впервые: ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал установить педагогам оплату не ниже 200% от средней по региону и поддержал идею единой системы оплаты труда. Также сообщалось, что в ряде регионов оклады учителей остаются ниже МРОТ, а значительная часть выплат приходится на дополнительные нагрузки.

