На Тюменскую область движется шторм

Штормовой ветер будет бушевать на юге региона несколько дней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ветер, ломающий сучья деревьев и ухудшающий обстановку с природными пожарами, несколько дней будет бушевать на юге Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС региона.

«С 4 по 6 мая на юге Тюменской области ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с. Возникает угроза возникновения природных пожаров, а также повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Согласно шкале Бофорта (шкала, принятая в мире для оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы), ветер силой 20 м/с является очень крепким. Он ломает сучья деревьев, находиться на открытой местности в такой ситуации опасно.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор вылетел в районы Тюменской области, чтобы проконтролировать обстановку с природными пожарами. По данным правительства региона, за последние две недели количество лесных пожаров увеличилось в 1,8 раза, а площадь, пройденная огнем, в 187 раз.