Против курганца, задержавшего прокуроров на охоте, завели дело

Курганца, поймавшего прокуроров на охоте, проверяет прокуратура и полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У председателя Шумихинского (Курганская область) общества охотников Ивана Терентьева, который задержал прокуроров на охоте, нашли нарушения в работе. Против него возбудили административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области в ответе на запрос.

Три коллективных обращения ранее поступили в надзорное ведомство от имени членов охотничьего хозяйства. «По одному обращению прокуратурой Шумихинского района проведена проверка, вскрыты нарушения трудового законодательства. В отношении председателя общества возбуждены административные производства (ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), которые находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Курганской области», — отметили в прокуратуре.

Иван Терентьев в разговоре с URA.RU пояснил, что претензии касались обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также стирки костюмов сотрудников общества. «Мне выписали только предупреждение», — пояснил Терентьев.

Ранее URA.RU сообщало, что на председателя общества охотников Терентьев в прокуратуру и полицию поступило коллективное обращение, в том числе от имени участников скандальной охоты. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции начали проверку.

Инцидент с прокурорами на охоте произошел в Шумихинском районе в ноябре 2020 года. Семья Терентьевых обратилась с жалобой к генпрокурору РФ Игорю Краснову. С проверкой в регион приезжали сотрудники Генпрокуратуры. После этого районного прокурора Константина Буденовских перевели в Челябинскую область.