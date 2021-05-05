За сутки травмы в ДТП получили шестеро детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шестеро детей пострадали в авариях на территории Тюменской области за последние сутки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Ведомство организует проверки по каждому ДТП.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверки по фактам ДТП, в которых пострадали шестеро детей. Пятеро из них были пассажирами, один — пешеходом», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП с несовершеннолетними 5 мая произошли в Тюменском районе и Ялуторовске. Вечером того же дня на улице Республики в Тюмени водитель автобуса, полного пассажиров, резко затормозил, из-за чего травмы получили семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Дети находились в салоне.

Также 5 мая в Тюмени на перекрестке улиц Колхозной и Демьяна Бедного сбили восьмилетнего мальчика. Он переходил дорогу по переходу.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень установила антирекорд по пострадавшим в ДТП детям. Тогда за сутки в авариях получили травмы девять несовершеннолетних.