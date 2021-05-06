06 мая 2021
05 мая 2021
04 мая 2021

Самые дешевые частные дома в России продают в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена частного дома в Курганской области составила 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области продают самые дешевые частные дома в России. Такие данные были указаны в майском исследовании портала «Мир квартир».

«Самые доступные предложения можно найти в Курганской области — [средняя цена] всего 1,5 млн рублей, а также в Кемеровской области (2 млн), Мордовии (2,3 млн), Чувашии (2,4 млн) и Еврейской АО (2,5 млн)», — указано в сообщении. Средняя цена индивидуального дома в России составила 4,7 млн рублей.

Дороже всего обойдутся дома в Москве (19,5 млн рублей), Московской области (17,7 млн) и в Санкт-Петербурге (17,2 млн). На Урале самые дорогие загородные дома продают в Ямало-Ненецком автономном округе (8,16 млн рублей).

В прошлом году в Курганской области продавались самые дешевые загородные дома в стране. В июле в регионе средняя цена дома составляла 1,6 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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