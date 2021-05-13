Губернатор Шумков призвал глав не винить в пожарах другие регионы

Губернатор Вадим Шумков вспомнил удачный опыт тушения пожара вместе с Тюменской областью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил глав не винить соседние регионы в пожарах. Об этом он 14 мая написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Несколько раз ранее от некоторых глав звучала информация о том, что огонь зашел на их территорию со стороны соседних субъектов. Настоятельно попросил эти разговоры прекратить», — рассказал Шумков. Он объяснил, что общался с главами на очередном штабе по пожарам.

Глава региона попросил при пожарах на сопредельных территориях быстро связываться руководителей территорий с соседями, чтобы ликвидировать возгорание вместе. В качестве примера такого опыта он привел совместную работу с Тюменской областью во время пожара, который произошел в мае в нескольких километрах от села Боровлянка. «Сейчас у соседей непростая ситуация с пожарами, потому, если мы в силу наших скромных возможностей можем быть чем-то им полезны на сопредельных территориях — постараемся помочь. Сегодня ты помог соседу, а завтра, если потребуется, он поддержит тебя», — отметил Шумков.

12 мая депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов заявил, что часть пожаров пришла в регион из Курганской и Омской областей. В ГУ МЧС России по Курганской области отметили, что заявление депутата не соответствует действительности.