Житель ЯНАО, угрожавший ножом полицейским, избежал тюрьмы

Мужчину судили за угрозу применения насилия в отношении полицейских Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Водителя КАМАЗа из Салехарда, который устроил погоню и угрожал ножом сотрудникам Госавтоинспекции, признали виновным. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в Салехарде 1 апреля 42-летний водитель КАМАЗа совершил столкновение с другим автомобилем и скрылся с места ДТП. Уезжая от погони ДПС, водитель совершал опасные маневры, которые угрожали безопасности участников дорожного движения.

Водитель не справился с управлением и машину занесло на обочину. Во время задержания, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, угрожал сотрудникам ДПС и замахивался на них ножом. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили несколько ножей и мачете. Осужденному назначили наказание в виде 6 месяцев принудительных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель КАМАЗа отказался от медицинского свидетельствования. За нарушение правил дорожного движения он получил административное наказание, а за угрозы полицейским ему грозила уголовная ответственность и реальный срок.