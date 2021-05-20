Тюменец искупался в фонтане ТРЦ «Кристалл» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменские пользователи соцсети «ВКонтакте» устроили травлю местному жителю за то, что он искупался в фонтане торгового центра «Кристалл». Видеозапись купания, опубликованная в сообществе «ЧС Тюмень», собрала десятки гневных комментариев.

«Очередной чудак-человек решил блеснуть своим телом, искупавшись в фонтане ТРЦ „Кристалл“. По моему мнению, его стоит наказать», — написал анонимный автор публикации, приложив видеозапись, на которой неизвестный молодой человек раздевается, купается в фонтане, а затем бегает по ТРЦ «Кристалл».

В комментариях к записи большинство пользователей агрессивно отнеслись к поступку тюменца. «В дурдоме двери открыли и выпустили погулять его?» — написала Лариса Прекрасная. «Военкомат, обратите внимание, такой кадр пропадает. А там пару раз на орбиту попадет, будет меньше глупостей делать», — заявил Павел Важенин. «Маме- то своей, интересно, показал видео? Наверное, она будет счастлива, какого она сына вырастила», — считает Олег Завьялов.

Публикация с видеозаписью купания тюменца в фонтане торгового центра набрала более 35 тыс. просмотров. В городское управление УМВД направлен запрос с просьбой разъяснить, будет ли наказание за купание в фонтане. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцев разозлили шутники, устроившие «зомби-апокалипсис» в одном из подземных переходов города.