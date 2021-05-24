В Шадринске закрывают две библиотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска (Курганская область) Марина Селькова увидела рядом с библиотекой, которую закрывают, книги на асфальте. Девушка заподозрила, что их приготовили на выброс. Об этом она рассказала URA.RU и написала пост в соцсети.

«Центральная библиотека имени А.Н. Зырянова. То, что вы делаете-омерзительно! Прекратите сдавать книги в макулатуру. Раздайте книги ликвидированных библиотек людям», — опубликовала пост Селькова в соцсети «ВКонтакте» в группе «Шадринск — часть России».

В переписке с URA.RU она пояснила, что куча книг, лежащих на земле, увидела возле запасного входа Центральной библиотеки имени А.Н. Зырянова. «Когда книги собираются включать в фонд библиотеки, их не вываливают на асфальт. А здесь книги небрежно валялись. В библиотеку Юровских приходили люди и говорили, что весь день из [библиотеки имени] Мамина-Сибиряка книги возят», — уточнила шадринка.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU пояснили, что утилизировать книги библиотеки не планируют. «Фонд библиотеки-филиала им. В.И. Юровских и библиотеки-филиала им. Д. Н. Мамина — Сибиряка перевезен в Центральную библиотеку им. А.Н. Зырянова для дальнейшего перераспределения по структурным подразделениям МБУ „ЦБС г. Шадринска“ (5 муниципальных библиотек). При перевозке ни одна из книг не пострадала», — отметили в мэрии.

Власти акцентировали, что в закрывающихся библиотеках остались книги, которые предложены учреждениям образования, культуры, частным лицам. Жителям Шадринска книги будут переданы до 15 июня, организациям — до 31 декабря 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске закрывают два филиала городской Централизованной библиотечной системы. Реорганизация проходит в соответствии с рекомендациями Минкульта РФ, где сказано, что на 20 тыс. человек необходима одна библиотека с транспортной доступностью не более 30-40 минут.