Тюменцам стал доступен новый рейс

Жители Тюмени смогут раз в неделю летать в Томск на новом рейсе, запущенном авиакомпанией Red Wings. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.
«Рейс Томск — Тюмень и обратно. Расписание: еженедельно по средам», — такие данные указаны на сайте авиакомпании Red Wings.
Рейс из Сибири прибывает в Тюмень в 08:20, обратный вылет в Томск — в 09:25. В пути пассажиры проведут чуть больше двух часов. Цена билетов стартует от 999 рублей, максимум — 4 589 рублей, в зависимости от дня вылета.
Ранее URA.RU писало, что компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов из Тюмени в Москву. С 1 июня их будет по три ежедневно, тогда как ранее летал лишь один борт.
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