25 мая 2021
24 мая 2021

Тюменцам стал доступен новый рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Red Wings будет летать из Тюмени в Томск раз в неделю Фото:

Жители Тюмени смогут раз в неделю летать в Томск на новом рейсе, запущенном авиакомпанией Red Wings. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.

«Рейс Томск — Тюмень и обратно. Расписание: еженедельно по средам», — такие данные указаны на сайте авиакомпании Red Wings.

Рейс из Сибири прибывает в Тюмень в 08:20, обратный вылет в Томск — в 09:25. В пути пассажиры проведут чуть больше двух часов. Цена билетов стартует от 999 рублей, максимум — 4 589 рублей, в зависимости от дня вылета.

Ранее URA.RU писало, что компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов из Тюмени в Москву. С 1 июня их будет по три ежедневно, тогда как ранее летал лишь один борт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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