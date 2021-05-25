Тюменцы готовы выйти на митинг ради своей безопасности

Пожарный пост в поселке хотят закрыть в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Московский (Тюменская область) готовы выйти на уличную акцию из-за того, что в их населенном пункте собираются закрыть пожарный пост. Об этом URA.RU рассказал депутат думы Московского муниципального образования Тимур Темуркаев.

«Вчера местным пожарным под подпись вручили уведомления, что в августе пост в поселке будет закрыт. Учитывая ситуацию с пожарами, которая сложилась в регионе, если у нас что-то случится, пожарные из Тюмени не смогут быстро приехать. Они заняты на тушении природных пожаров. Люди недовольны, мы хотим быть в безопасности. Если нас не услышат, то выйдем на улицу, на митинг», — рассказал URA.RU депутат поселковой думы Тимур Темуркаев.

По его словам, о ситуации стало известно около месяца назад. В МЧС тогда отвечали, что вопрос пока решается в Москве. Сейчас дозвониться в ведомство депутат не смог. А еще ему позвонил некий мужчина, и попросил удалить видеообращение, которое Темуркаев разместил в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе МЧС по Тюменской области на звонок URA.RU не ответили. Туда направлен письменный запрос.