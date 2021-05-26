После публикации в соцсети шадринский сквер пропололи от конопли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) недалеко от здания мэрии на газоне жители города заметили коноплю. Растение, попавшее под запрет, так как может быть наркосодержащим, росло на газоне вдоль бульвара Победы. Власти оперативно его убрали. Фото конопли размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Шадринские садоводы», — подписано фото с запрещенными растениями, снятыми на фоне здания мэрии. Два растения имели высоту около 30 см. Конопля готовилась цвести.

В пресс-службе администрации города URA.RU прокомментировали, что газон пропололи и растения убрали. «Подрядчик удалил сорняки с клумбы. Отметим, что в этом году сквер Победы будет благоустроен за счёт средств инвесторов. В настоящее время подготавливаются сметы, после этого подрядчик приступит к работам. Поэтому в этом году в клумбы сквера Победы цветы высаживаться не будут», — отметили в мэрии. В доказательство сказанного чиновники предоставили фотографии прополотой клумбы.

URA.RU сообщало, что в Курганской области выращивают техническую коноплю. Сельхозпроизводители Курганской области в 2021 году продолжат выращивать техническую коноплю в масштабах, сопоставимых с прошлым годом — 115,7 га. В будущем возможно увеличение площадей под этой культурой. В начале марта директор регионального департамента АПК Рустам Камалетдинов назвал техническую коноплю перспективной культурой, так как ткани и другие изделия из нее востребованы в Китае. Однако такое заявление высмеял писатель Сергей Минаев. В феврале 2019 года в Кургане прошел международный форум коноплеводов.

Подрядчик выполол коноплю Фото пресс-службы мэрии Шадринска