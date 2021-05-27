Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию со смогом в Тюмени

Смог от тлеющих торфяников не угрожает здоровью тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По результатам исследований дым, который в Тюмень принесло из-за тления торфяников, не несет опасности для жителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«28 мая „Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ отобрано 18 проб атмосферного воздуха в разных точках Тюмени. По результатам исследования, содержание вредных веществ — продуктов горения, не превышает предельно допустимые концентрации», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

В ведомстве добавили, что задымление не является основанием для принятия мер по эвакуации жителей. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на особом контроле специалистов.

Ранее URA.RU писало, что сегодня утром Тюмень накрыл смог от торфяников, тлеющих в поселках Боровский и Тараскуль. 26 мая в городе также наблюдался дым, по результатам проб в воздухе были найдены продукты горения.