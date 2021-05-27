27 мая 2021
26 мая 2021

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию со смогом в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Тюмень, смог, смог в городе, смог в тюмени
Смог от тлеющих торфяников не угрожает здоровью тюменцев Фото:

По результатам исследований дым, который в Тюмень принесло из-за тления торфяников, не несет опасности для жителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«28 мая „Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ отобрано 18 проб атмосферного воздуха в разных точках Тюмени. По результатам исследования, содержание вредных веществ — продуктов горения, не превышает предельно допустимые концентрации», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

В ведомстве добавили, что задымление не является основанием для принятия мер по эвакуации жителей. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на особом контроле специалистов.

Ранее URA.RU писало, что сегодня утром Тюмень накрыл смог от торфяников, тлеющих в поселках Боровский и Тараскуль. 26 мая в городе также наблюдался дым, по результатам проб в воздухе были найдены продукты горения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...