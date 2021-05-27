27 мая 2021

Дети тюменцев, пострадавших из-за коронавируса, лишились льгот

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дети, девочка, мальчик, ограничительная лента, отец с детьми
Тюменцы, оставшиеся без работы в пандемию, не смогут отправить детей отдохнуть за счет бюджета Фото:

Этим летом льготные путевки в детские лагеря не получат дети тех тюменцев, которые потеряли работу в пандемию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области. В 2020 году эта категория имела право на отдых за счет бюджета, наравне с детьми медиков.

«Продолжается реализация льготных программ по отдыху и оздоровлению детей. В 2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, была предусмотрена новая мера поддержки — отдых детей ряда категорий граждан за счет средств бюджета. В 2021 году данная мера продолжена, но не для граждан, потерявших работу из-за COVID-19», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Так, льготные путевки в этом году получат только дети медиков, работающих в «красной зоне», и сотрудников обсерваторов. А вот семьям уволенных граждан поддержку отменили.

Причину такого решения власти не пояснили. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.

Ранее агентство писало, что тюменские лагеря вошли в программу кэшбека на детский отдых. Родители могут вернуть 50% от стоимости путевок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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