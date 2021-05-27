Свидетель по делу экс-главы курганского МЧС назвал важную деталь

Олега Рожкова обвиняют в покупке iPhone 6 и iPhone X для личного пользования за бюджетные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков был не единственным сотрудником ведомства, которому купили служебный iPhone за счет испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ). Еще один телефон достался заместителю Рожкова Валерию Земляных, заявил 28 мая в суде один из свидетелей, сотрудник ГУ МЧС, передает корреспондент URA.RU.

«Да, приобретался для зама — Земляных Валерия Николаевича», — ответил свидетель на соответствующий вопрос. По его словам, iPhone 7 купили в декабре 2018 года за счет ИПЛ. Стоимость телефона он не помнит. О покупке телефона знает от коллег, которые его приобретали.

Свидетель также рассказал, что собственником iPhone X, которым пользовался Рожков, и iPhone 7, которым пользовался Земляных, оставалась ИПЛ. При этом в телефоне Рожкова стояла служебная сим-карта. У Земляных сейчас тоже служебная сим-карта, но в 2018 году он пользовался личной. В пресс-службу ГУ МЧС URA.RU направило письменный запрос информации.

Ранее URA.RU сообщало, что свидетели рассказали в суде о покупке служебных телефонов для Рожкова. По их данным, экс-главе ГУ МЧС они были нужны, чтобы через программу ViPNet можно было в любой момент подключиться к внутренней сети ведомства для видеосвязи.

Рожкова обвиняют в четырех коррупционных преступлениях. Один из эпизодов связан с покупкой за бюджетные деньги iPhone 6 и iPhone X для личного пользования. Рожков вину не признает. Его адвокат Владимир Чернов на предыдущем заседании заявлял, что телефоны покупались не за бюджетные деньги, а за счет средств ИПЛ, которые организация заработала коммерческим путем.