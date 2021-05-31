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У жителей Курганской области упали доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Денежные доходы жителей Курганской области с учетом инфляции сократились в первом квартале 2021 года почти на 5% Фото:

Реальные денежные доходы населения Курганской области (доходы с учетом инфляции) по итогам первого квартала 2021 года снизились почти на 5%, несмотря на рост зарплат. Такие данные приводит Свердловскстат в комплексном докладе о ситуации в регионе.

«Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 4,9 процента», — указано в докладе. Номинальные доходы населения без учета инфляции выросли на 0,9% и по итогам января-марта 2021 года предварительно составляют 49 931,8 млн рублей (20 333 рублей в месяц на одного жителя).

Вместе с тем, по данным Свердловскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Курганской области в I квартале составила 32 760,2 рубля. Это на 6,7% больше, чем годом ранее. Реальные зарплаты (с учетом инфляции) выросли всего на 0,5%.

Ранее URA.RU сообщало, что среднемесячная зарплата в Курганской области по итогам января 2021 года составила 32,5 тысячи рублей. Это почти на четверть ниже, чем месяцем ранее. Эксперты тогда отмечали, что такое падение происходит в январе ежегодно после резкого роста в декабре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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