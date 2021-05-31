31 мая 2021
28 мая 2021

Десятки гастарбайтеров были незаконно зарегистрированы в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Иностранцы фактически проживали в вагончиках на стройке Фото:

Менеджер строительной компаний, выполняющей работы в Салехарде (ЯНАО), заплатил двум жительницам города за регистрацию на их жилплощади десятков иностранных рабочих. Как сообщили представители окружной прокуратуры на сайте ведомства, чтобы не было проблем с миграционной службой, женщинам было заплачено 270 тысяч рублей.

«Для возведения спортивного объекта, строящегося на территории окружной столицы, подрядной организацией привлечены 37 граждан Белоруссии, — говорится в сообщении надзорного органа. — Менеджер подрядной организации договорился с двумя местными жительницами за денежное вознаграждение в размере 270 тысяч рублей фиктивно зарегистрировать иностранцев в жилых помещениях, принадлежащих женщинам». При этом рабочие фактически проживали в строительных вагончиках рядом с возводимым объектом.

По результатам рассмотрения материалов проверки в отношении менеджера строительной организации возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Деньги, уплаченные за регистрацию, прокуратура надеется взыскать с участниц сделки через суд в доход государства.

Ранее сообщалось, что за незаконную постановку на учет иностранных граждан жителю Нового Уренгоя грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. При этом регистрация нелегалов остается распространенным способом незаконного заработка на Ямале — в 2020 году сюда приехали десятки тысяч иностранцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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