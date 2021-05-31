Десятки гастарбайтеров были незаконно зарегистрированы в ЯНАО

Иностранцы фактически проживали в вагончиках на стройке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Менеджер строительной компаний, выполняющей работы в Салехарде (ЯНАО), заплатил двум жительницам города за регистрацию на их жилплощади десятков иностранных рабочих. Как сообщили представители окружной прокуратуры на сайте ведомства, чтобы не было проблем с миграционной службой, женщинам было заплачено 270 тысяч рублей.

«Для возведения спортивного объекта, строящегося на территории окружной столицы, подрядной организацией привлечены 37 граждан Белоруссии, — говорится в сообщении надзорного органа. — Менеджер подрядной организации договорился с двумя местными жительницами за денежное вознаграждение в размере 270 тысяч рублей фиктивно зарегистрировать иностранцев в жилых помещениях, принадлежащих женщинам». При этом рабочие фактически проживали в строительных вагончиках рядом с возводимым объектом.

По результатам рассмотрения материалов проверки в отношении менеджера строительной организации возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Деньги, уплаченные за регистрацию, прокуратура надеется взыскать с участниц сделки через суд в доход государства.

Ранее сообщалось, что за незаконную постановку на учет иностранных граждан жителю Нового Уренгоя грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. При этом регистрация нелегалов остается распространенным способом незаконного заработка на Ямале — в 2020 году сюда приехали десятки тысяч иностранцев.