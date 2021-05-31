31 мая 2021

Главный спасатель Тюменской области распродал свой автопарк. И купил машину жене

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Пресс-конференция врио начальника МЧС России по Тюменской области. Тюмень, хачатрян артур
В 2020 году Артур Хачатрян продал Volvo S40 и Mitsubishi Outlander Фото:
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Декларационная кампания

Руководитель управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян за 2020 год заработал 4,149 млн рублей против 3,59 млн рублей годом ранее. Декларация спасателя выложена на сайте ведомства. Из документа следует, что глава управления за год избавился от двух автомобилей, бывших у него в собственности.

Из декларации Хачатряна исчезли Volvo S40 и Mitsubishi Outlander, задекларированные год назад. Зато новый автомобиль появился у его супруги — согласно документу, она владеет Mercedes-Benz С200. Заработала жена спасателя 585,6 тыс. рублей (в 2019 году — 389 тыс. рублей).

В остальном документ повторяет прошлогодний — у главы ведомства и его семьи нет никакой недвижимости. Однако в пользовании Хачатрянова находятся две комнаты в общежитии по 9 кв. м., а также квартиры площадью 97 кв. м. и 72 кв. м.

Ранее URA.RU писало, что Хачатрян находится на грани отставки. По словам источника агентства в силовых структурах, федеральное министерство не простит тюменцу ошибок, допущенных при тушении природных пожаров в Тюменской области в мае.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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