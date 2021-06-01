После пика пандемии на дорогах Тюмени стало опаснее

С начала года в Тюмени значительно выросло количество ДТП и число погибших в них людей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За год количество ДТП на дорогах Тюмени выросло на 32%, а число аварий с участием детей — на 106%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В ведомстве ситуацию связывают с отменой жестких коронавирусных ограничений.

«С начала года и по 27 мая включительно в Тюмени произошло 604 ДТП, а за аналогичный период прошлого года — 457. Количество аварий с участием детей увеличилось с 49 в 2020 году, до 101 — в текущем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Значительно выросло число погибших в ДТП тюменцев — с шести до 17 человек. Травмированных также стало больше — 801 против 657.

Рост показателей в пресс-службе ГИБДД связали с пандемией. По словам специалистов, в прошлом году из-за действия более жестких ограничений тюменцы реже садились за руль.

Ранее правительство региона сообщало, что власти держат ситуацию на контроле. «Совместно с ГИБДД сформирован перечень опасных участков дорог, план первоочередных мероприятий. В частности, на некоторых улицах ввели запрет на левый поворот, создали дополнительные неровности, установили перила, обустроили островки безопасности, установили светофоры», — такая информация опубликована на сайте правительства Тюменской области.