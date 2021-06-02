Курганского депутата отправили в отставку из-за декларации

Николай Коваль лишился мандата, так как не предоставил декларацию о доходах и расходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Полномочия депутата Кетовской районной думы Курганской области Николая Коваля досрочно прекращены. Такое решение райдумы опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Кетовской районной думы VI созыва Коваля Николая Анатольевича, избранного по одномандатному избирательному округу №9», — говорится в документе. Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие подробности об отставке депутата не раскрываются.

В сведениях о доходах депутатов Кетовской районной думы за 2020 год нет данных о Ковале. В разговоре с URA.RU он сообщил, что не подавал декларацию, но сделал это целенаправленно, чтобы сложить полномочия: «Был один момент, который мне очень не понравился. Это повлияло на мое решение не подавать декларацию». От более подробных комментариев экс-депутат отказался.

Председатель Кетовской районной думы Леонид Воинков не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что находится на совещании. Координатор Курганского регионального отделения ЛДПР (от этой партии выдвигался Коваль) Юрий Ярушин сообщил URA.RU, что не знает причин, по которым Коваль не подавал декларацию. «Момент неприятный. Партия проведет внутреннее расследование, чтобы разобраться в причинах», — заявил он.

Округ №9, по которому был избран Коваль, находится на территории Введенского сельсовета. В середине апреля жители Введенского проголосовали против объединения всех поселений Кетовского района в муниципальный округ. Несмотря на это, Введенская дума проголосовала за эту реформу.