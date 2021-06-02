02 июня 2021
01 июня 2021

Власти Тюменской области собираются изменить закон о тишине

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
Власти предложили разрешить шуметь днем подрядчикам, выполняющим капремонты Фото:

Правительство Тюменской области предложило разрешить шуметь в дневные «часы тишины», установленные региональным законом. Соответствующий законопроект размещен на сайте Тюменской областной думы. Поправки разработали под компании, выполняющие капитальный ремонт домов.

«Предлагается установить, что административная ответственность за нарушение тишины в период с 13:00 до 15:00 не распространяется на юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах», — гласит документ, размещенный на сайте Тюменской областной думы. Законопроект внесен правительством региона.

Как поясняется в законопроекте, приостановка работ наносит урон не только подрядчикам, но и властям, и самим жителям. Первые могут не уложиться в сроки, заработать штрафы. В таком случае вовремя не будет исполнена региональная программа капремонта. Ну, а собственникам придется дольше терпеть шум и другие неизбежные неудобства.

Ранее URA.RU писало, что в Госдуме поддержали введение запрета на шум по ночам. Исключение готовы сделать только для плачущих детей и специалистов, ликвидирующих ЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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