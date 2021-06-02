Власти Тюменской области собираются изменить закон о тишине

Власти предложили разрешить шуметь днем подрядчикам, выполняющим капремонты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Тюменской области предложило разрешить шуметь в дневные «часы тишины», установленные региональным законом. Соответствующий законопроект размещен на сайте Тюменской областной думы. Поправки разработали под компании, выполняющие капитальный ремонт домов.

«Предлагается установить, что административная ответственность за нарушение тишины в период с 13:00 до 15:00 не распространяется на юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах», — гласит документ, размещенный на сайте Тюменской областной думы. Законопроект внесен правительством региона.

Как поясняется в законопроекте, приостановка работ наносит урон не только подрядчикам, но и властям, и самим жителям. Первые могут не уложиться в сроки, заработать штрафы. В таком случае вовремя не будет исполнена региональная программа капремонта. Ну, а собственникам придется дольше терпеть шум и другие неизбежные неудобства.

Ранее URA.RU писало, что в Госдуме поддержали введение запрета на шум по ночам. Исключение готовы сделать только для плачущих детей и специалистов, ликвидирующих ЧС.