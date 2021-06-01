В Госдуме поддержали введение запрета на шум по ночам

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал палате принять в первом чтении депутатский законопроект, обязывающий владельцев квартир соблюдать тишину в ночное время. Текст необходимо доработать ко второму чтению, заявил первый заместитель председателя комитета Сергей Пахомов.
«Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта, но отмечает, что часть вопросов требует более глубокой проработки, так как в большинстве случаев конфликтные ситуации носят индивидуальный характер», — приводит слова Пахомова ТАСС. По его словам, в этом вопросе стоит обратить внимание на нормы морали, нравственности и состояние здоровья соседей.
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей в мае 2020 года. Документ, в частности, не допускает нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время суток, а также определяет, что является нарушением. «Под нарушением тишины понимаются действия, в результате которых звуки или вибрации, исходящие из помещения, будут явно слышны или ощутимы за его пределами», — отмечает Пахомов. Он уточнил, что исключением станет плач ребенка и неотложные работы, связанные с безопасностью граждан.
Ранее Совет Федерации подготовил поправку к административному кодексу, в которой предлагается штрафовать жителей квартир, шумевших с 13:00 до 15:00 часов и с 19:00 до 9:00 часов, а также в воскресенье и праздничные дни. Санкции предусматривают пеню в размере до 40 тысяч рублей, передает телеканал 360.
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