03 июня 2021
02 июня 2021

Губернатор ЯНАО договорился с банком «Открытие» о финансировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Банк «Открытие» обслуживает в ЯНАО около тысячи предпринимателей Фото:

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Банк „Открытие“ готов выступить финансовым партнером округа в реализации инфраструктурных проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства, и развитии малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Банк также согласился участвовать в организации размещения облигационных займов или кредитования региона.

Дмитрий Артюхов отметил социально значимые региональные проекты, которые могут быть профинансированы банком «Открытие». К ним он отнес реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя, мост через реку Пур и строительство детских садов. В ведомстве добавили, что дочерняя компания банка «Балтийский лизинг» сможет принять участие в проектах обновления парков городского транспорта.

Помимо этого, стороны заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса в ЯНАО. В подписанном соглашении предусмотрен пункт о предложении льготных продуктов для компаний Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что власти намерены заняться подготовкой бизнес-специалистов в образовательный учреждениях округа. Данную меру связывают с нехваткой квалифицированных кадров в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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