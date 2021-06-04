Умер бывший вице-премьер России, работавший при Ельцине

Владимир Каданников скончался на 80 году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 80-м году жизни умер первый президент «АвтоВАЗа» и бывший вице-премьер Владимир Каданников. Об этом сообщается на сайте администрации Тольятти. В 1990-х Каданников трудился на посту зампреда правительства РФ.

«Владимир Васильевич прошел все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны. В период его руководства в сложных экономических условиях коллектив АО АВТОВАЗ» всегда продолжал работать стабильно, все результаты достигались без численных сокращений рабочих мест. Сохранялись социальные гарантии для работников завода», — указано на сайте администрации Тольятти. Каданников помог стать Тольятти автомобильной столицей России, отмечается в сообщении. Об этом пишет RT.

Чиновник был первым заместителем председателя правительства России с 1996 года. В ноябре 1996 года Каданников стал председателем совета директоров «АВТОВАЗ». В августе 2001 года его избрали председателем совета директоров совместного предприятия «Дженерал Моторс — АВТОВАЗ».