Тюменские власти отказались снять ограничения для рыбаков

В Тюменской области недостаточно рыбы, чтобы разрешить ее массовый вылов сетями Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рыбакам Тюменской области отказали в льготе, которая позволила бы им осуществлять ловлю сетями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы со ссылкой на депутата Владимира Ковина. Разрешить такой метод лова в настоящее время нельзя, так как в водоемах недостаточно рыбы.

«Пока наш субъект не готов перейти на вылов рыбы жаберными сетями. Сегодня область испытывает дефицит любого вида рыбы, так как идет постоянный вылов, порой незаконными снастями», — цитирует депутата Ковина пресс-служба Тюменской областной думы.

Тему обсудили на аграрном комитете парламента. Речь шла о том, чтобы включить регион в перечень субъектов РФ, где можно использовать сети. Ранее об этом попросили сами жители, после наметившегося конфликта между ними и предпринимателями. Последние арендуют водоемы и берут плату с тех, кто хочет на них рыбачить.

«Надо контролировать процессы стихийного вылова и реализации. Запасы иссякают быстро, а вот пополняются медленно. Хочу обратить внимание: как только ученые подтвердят, что рыбных запасов хватает, сегодняшнее решение будет отменено», — пояснил депутат.

Ранее URA.RU писало, что в областном управлении Роспотребнадзора высказались против ловли рыбы сетями. По мнению специалистов, это может ухудшить ситуацию с распространением гаффской болезни.