Мишустин переломил ситуацию с ЧС в Черном море после слов Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин переломил ситуацию с ликвидацией экологической катастрофы в Черном море. На оперативном совещании с вице-премьерами 13 января глава правительства создал комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Как объяснили эксперты URA.RU, премьер назначил ответственных за «уязвимые точки», чтобы наверстать упущенное время. Истинные масштабы катастрофы больше не получится скрыть от россиян и президента.
Правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море создана по поручению президента Владимира Путина. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем назначен руководитель МЧС Александр Куренков.
Премьер призвал «значительно повысить эффективность работы», а также озвучил ряд поручений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова займется мониторингом качества воздуха и пробами воды, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов — разработкой предложений по устранению последствий, учитывая предстоящее повышение температуры воды в Черном море, министр транспорта Роман Старовойт — проработкой плана подъема танкеров, глава Росприроднадзора Светлана Радионова даст комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.
“Очень важно как можно скорее восстановить уникальную экосистему Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Очистить от загрязнения и сделать все необходимое, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов”, — подчеркнул глава правительства.
Мишустин переломил ситуацию с ликвидацией ЧС в Черном море после жестких слов президента Владимира Путина о недостаточных темпах борьбы с катастрофой, считает доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Мишустин уловил желания главы государства. Учитывая педантизм премьера, я полагаю, что с сегодняшнего дня ситуация с ликвидацией экологической катастрофы приобретает позитивный тренд», — заявил политолог.
По его словам, озвученные Мишустиным поручения «жестко структурируют ответственность и четко распределяют ее за каждым министерством и ведомством». Создание правкомиссии должно помочь наверстать время, упущенное из-за «чиновников федерального и регионального уровней, скрывающих масштаб катастрофы в первые две недели», отметил Нечаев.
“Правкомиссия будет действовать более жестко. От президента и населения не будут скрывать масштабы катастрофы. Привлекут человеческие и финансовые ресурсы”, — добавил собеседник URA.RU.
Созданная Мишустиным правкомиссия займется борьбой с долгосрочными последствиями разлива мазута, а сформированный МЧС федеральный оперативный штаб — спасением птиц и ограничением распространения нефтепродуктов, объяснил гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Поэтому в правкомиссию включили Козлова и Родионову, которые должны дать оценку нанесенному ущербу. Савельев решит вопрос с подъемом танкеров. Он возглавил комиссию, потому что должность вице-премьера позволяет привлекать ему под эту работу любого министра. Это говорит о том, что Мишустин определил основные уязвимые точки, направления того, как нужно дальше ликвидировать последствия колоссальной катастрофы», — пояснил политолог.
По его мнению, Мишустин намерен выделить деньги из резервного фонда правительства на очистку акватории и пляжей от мазута. Большая работа предстоит по возвращению доверия к морскому флоту, туристическим объектам. Создание правкомиссии позволит на «максимально высоком уровне быстро отработать эти задачи», резюмировал Еловский.
В декабре 2024 года в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Предварительной причиной происшествия стала непогода. На танкерах транспортировался токсичный мазут, который впоследствии попал в воды Черного моря. В связи с этим в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий катастрофы привлечены как органы власти, так и волонтеры. Разлив мазута привел к гибели морских животных и птиц.
Путин 9 января жестко отреагировал на ход ликвидации ЧС в Черном море. Президент отправил чиновников к месту ликвидации экологической катастрофы в Керченском проливе с поручением о создании оперативного штаба непосредственно вблизи зоны ЧС.
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