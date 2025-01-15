Тюменский застройщик предлагает съесть десерт и выиграть 500 тысяч рублей на квартиру

Застройщик из Тюмени подарит скидку на квартиру за покупку пирожного
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция на фирменный десерт продлится всего месяц
Акция на фирменный десерт продлится всего месяц Фото:

Тюменский застройщик совместно с сетью кофеен запустил акцию, где при покупке десерта можно выиграть скидку в полмиллиона рублей на квартиру. Информация об этом появилась в соцсетях компании.

«С 15 января по 15 февраля необходимо заказать одноименный десерт от застройщика в одной из кофеен. Внутри должна оказаться мандариновая начинка с шоколадом. Застройщик сделает скидку 500 000 рублей на квартиру мечты», — сказано в telegram-канале компании.

Десерт выполнен в форме резиновой уточки для ванны. Цена сладости — 395 рублей, сообщили корреспонденту URA.RU в одной из кофеен.

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Тюменский застройщик совместно с сетью кофеен запустил акцию, где при покупке десерта можно выиграть скидку в полмиллиона рублей на квартиру. Информация об этом появилась в соцсетях компании. «С 15 января по 15 февраля необходимо заказать одноименный десерт от застройщика в одной из кофеен. Внутри должна оказаться мандариновая начинка с шоколадом. Застройщик сделает скидку 500 000 рублей на квартиру мечты», — сказано в telegram-канале компании. Десерт выполнен в форме резиновой уточки для ванны. Цена сладости — 395 рублей, сообщили корреспонденту URA.RU в одной из кофеен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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