Тюменский застройщик предлагает съесть десерт и выиграть 500 тысяч рублей на квартиру

Акция на фирменный десерт продлится всего месяц
Тюменский застройщик совместно с сетью кофеен запустил акцию, где при покупке десерта можно выиграть скидку в полмиллиона рублей на квартиру. Информация об этом появилась в соцсетях компании.
«С 15 января по 15 февраля необходимо заказать одноименный десерт от застройщика в одной из кофеен. Внутри должна оказаться мандариновая начинка с шоколадом. Застройщик сделает скидку 500 000 рублей на квартиру мечты», — сказано в telegram-канале компании.
Десерт выполнен в форме резиновой уточки для ванны. Цена сладости — 395 рублей, сообщили корреспонденту URA.RU в одной из кофеен.
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