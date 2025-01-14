Бастрыкин проверит приставов, которые отбирают пенсию у тюменского инвалида

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке нарушения прав тюменца. Дело в том, что судебные приставы взыскивают с него долги из денежных средств пенсии по инвалидности. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Председателю СК России будет представлен доклад о... нарушении прав жителя Тюмени, являющегося инвалидом. Сообщается, что судебные приставы взыскивают с мужчины из средств социальной пенсии по инвалидности», — написано в telegram-канале ведомства.
В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. расследуется уголовное дело. Доклад о ее ходе Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК РФ Александр Кубляков.
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