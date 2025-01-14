14 января 2025

Бастрыкин проверит приставов, которые отбирают пенсию у тюменского инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы забирают у тюменца пенсию по инвалидности
Приставы забирают у тюменца пенсию по инвалидности Фото:

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке нарушения прав тюменца. Дело в том, что судебные приставы взыскивают с него долги из денежных средств пенсии по инвалидности. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Председателю СК России будет представлен доклад о... нарушении прав жителя Тюмени, являющегося инвалидом. Сообщается, что судебные приставы взыскивают с мужчины из средств социальной пенсии по инвалидности», — написано в telegram-канале ведомства.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. расследуется уголовное дело. Доклад о ее ходе Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК РФ Александр Кубляков.

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Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о проверке нарушения прав тюменца. Дело в том, что судебные приставы взыскивают с него долги из денежных средств пенсии по инвалидности. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председателю СК России будет представлен доклад о... нарушении прав жителя Тюмени, являющегося инвалидом. Сообщается, что судебные приставы взыскивают с мужчины из средств социальной пенсии по инвалидности», — написано в telegram-канале ведомства. В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. расследуется уголовное дело. Доклад о ее ходе Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК РФ Александр Кубляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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