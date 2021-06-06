Потенциальных кандидатов в Госдуму от Кургана отправили в Москву

Сергей Лисовский вместе с другими победителями праймериз в Кургане поедет на съезд партии, где окончательно определят кандидатов в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Победители предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Госдуму в Курганской области станут участниками партийного съезда, который пройдет 19 июня в Москве. Решение об этом принято на конференции регионального отделения партии, передает корреспондент URA.RU. Ожидается, что на съезде единороссы примут окончательное решение, кто станет кандидатами от партии на предстоящих выборах.

«Нормой представительства от Курганской области [на съезде] определено в количестве три человека. Рекомендовано делегатами съезда избрать победителей предварительного голосования», — сообщил руководитель регионального исполкома ЕР Родион Вяткин.

Большинством голосов делегатами съезда от региона избрали экс-сенатора Сергея Лисовского, учителя физкультуры из Петуховской школы Ларису Сычевскую и заведующую детским садом №12 в Шумихе Наталью Кожунову, которые заняли с первого по третье места среди кандидатов-списочников. По курганскому одномандатному округу победу одержал секретарь регионального отделения ЕР Александр Ильтяков, но он уже приглашен на съезд как действующий депутат Госдумы.

«В соответствии с регламентом предварительного голосования окончательный список кандидатов [в Госдуму] определяет именно съезд. Это вопрос не регионального уровня», — подчеркнул Вяткин.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что с большой долей вероятности кандидатом от ЕР по курганскому одномандатному округу станет действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков. Также ожидается, что Лисовский получит проходное место по объединенному списку ЕР от Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.