В Кургане наказали вандала, найденного по следам крови

Курганец разбил стеклянную остановку из хулиганских побуждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана приговорили к обязательным работам за разбитое стекло на остановке общественного транспорта. Найти злоумышленника полицейским удалось по следам крови, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении 20-летнего жителя города Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественных местах)», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в марте. Суд установил, что молодой человек в вечернее время, находясь на остановке возле гимназии №30 в Кургане, из хулиганских побуждений разбил стекло остановочного комплекса. Повреждение обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские увидели на снегу следы крови, по которым вышли прямо к квартире курганца, разбившего стекло.

Обвиняемый полностью признал вину. Решением суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что за полгода вандалы испортили несколько остановок в областном центре. Одним из подозреваемых оказался 17-летний студент местного колледжа, разбивший стекло на остановке ТРЦ «РИО» после ссоры с товарищем. В апреле вандалы испортили несколько объектов в Центральном парке культуры и отдыха Кургана.