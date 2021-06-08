Тюменская девушка-подросток выступит на чемпионате мира по MMA

Первенство мира пройдет в Софии с 30 июля по 1 августа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская 15-летняя спортсменка Диана Султанбекова представит Россию на молодежном чемпионате мира по ММА (смешанные единоборства) в Болгарии. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении исторического общества «Двуглавый орел».

Как уточнили в «Двуглавом орле», Диана — девочка из многодетной семьи, воспитанница тюменского клуба единоборств имени св. Александра Невского. «Своим упорным трудом и постоянными тренировками девочка смогла добиться больших успехов в этом непростом виде спорта. Уже в июле Диана отправится на чемпионат мира по ММА, который пройдет в Болгарии. Девочка стала примером для своих младших братьев, которые теперь тоже стремятся к своей цели», — добавили там.

Первенство мира пройдет в Софии с 30 июля по 1 августа. В соревнованиях примут участие спортсмены от 12 до 17 лет.