В ЯНАО застройщика из Чечни поймали на обмане

Ранее компания сорвала сроки сдачи инфекционной больницы в Салехарде (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Чеченское ООО СЗ «Гор-Строй», работающее в Новом Уренгое (ЯНАО), опубликовало данные бухгалтерской отчетности, не соответствующие действительности. Кроме того, застройщика уличили в обмане при информировании о объектах долевого строительства. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства опубликована неполная и недостоверная информация по объектам долевого строительства. Отраженные в проектных декларациях сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату не соответствовали данным бухгалтерской отчетности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также компания нарушила сроки опубликования информации о продлении разрешения на строительство. Получить оперативный комментарий в ООО СЗ «Гор-Строй» не удалось. Номер, указанный в открытых источниках, оказался недоступен. Известно, что фактический и юридический адрес компании находится в Чечне. Компания уже выплатила штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что «Гор-Строй» сорвал сроки сдачи инфекционной больницы в Салехарде. Правительство ЯНАО было намерено взыскать с компании неустойку.