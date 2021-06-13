Четыре курганских гиревика привезли медали чемпионата России Фото: Александр Константинов © URA.RU

Представитель Центра спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области Иван Самочернов стал чемпионом России по гиревому спорту и установил новый рекорд страны. Об этом сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.

Чемпионат России по гиревому спорту прошел в минувшие выходные в Ростове-на-Дону. От Курганской области в нем приняли участие четыре спортсмена, и все вернулись домой с медалями.

«Чемпионом России с новым рекордом страны (93 подъема) в категории до 85 кг в соревнованиях по „длинному циклу“ стал спортсмен ГАУ „Центр спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области“ Иван Самочернов», — говорится в сообщении. Спортсмен представлял в сборной региона Каргапольский район.

Лебяжьевские спортсмены Ефим Яхнич и Данил Потапов выиграли золотые медали в парном силовом жонглировании. Яхнич, помимо этого, стал серебряным призером в одиночном силовом жонглировании. Бронзу в соревнованиях по «длинному циклу» в категории до 73 кг завоевал представитель Каргапольского района Андрей Баландин. Он выполнил норматив мастера спорта РФ.

На прошлой неделе тяжелоатлет из Шадринска Курганской области Роман Чепик стал чемпионом России в весовой категории до 89 кг. Он также установил новый рекорд страны для этой категории в упражнении «рывок».

Иван Самочернов стал чемпионом России и установил новый рекорд Фото: «Гиревой спорт и гири», «ВКонтакте»