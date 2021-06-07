Курганский спортсмен установил рекорд России

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Роман Чепик из Шадринска стал чемпионом России Фото:

Тяжелоатлет из Шадринска (Курганская область) Роман Чепик стал чемпионом России. При этом он установил новый рекорд страны, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Главное достижение Романа Чепика — он стал чемпионом России в весовой категории до 89 кг и установил новый рекорд России для этой категории в упражнении „рывок“ — 165 кг», — говорится в сообщении. В сумме двоеборья Чепик получил результат 361 кг (165 кг+ 196 кг). Это принесло ему золотую медаль.

Предолимпийский чемпионат России по тяжелой атлетике проводился в ХМАО. В нем приняли участие около 200 человек, в том числе восемь — из Курганской области. Помимо Чепика, медали чемпионата получили шадринские спортсмены Екатерина Визгина (бронза в весовой категории до 76 кг) и Александр Кибанов (бронза в весовой категории до 102 кг).

В начале года Чепик стал победителем кубка России по тяжелой атлетике. Тогда он установил сразу три новых рекорда страны и получил путевку на чемпионат Европы в составе сборной России. Кибанов тогда завоевал серебряную медаль и также получил возможность поехать на чемпионат Европы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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