13 июня 2021
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11 июня 2021

Путин дал гражданство иностранцам, родившимся в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад на Красной площади. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин дал гражданство жителю Армении и двум его детям, родившимся в Тюмени Фото:

Двое детей-иностранцев, родившихся в Тюмени, а также их отец получили российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бабаджанян Давит Карленович, родившийся в Армении, с детьми Тиграном и Ритой, родившимися в Тюмени», — такой указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Согласно указу, несовершеннолетние не должны приносить присягу гражданина РФ. Это делает их отец, а на детей процедура распространится автоматически.

Ранее URA.RU писало, что президент России наградил двух тюменцев. По указу президента жители областной столицы получили орден «За заслуги перед Отечеством» и знак отличия за безупречную службу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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