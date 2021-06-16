Жительнице ЯНАО незаконно отказали в выплате маткапитала

Женщина не предоставила чиновникам документов о фактическом проживании в ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Матери двоих детей, проживающей в Надымском районе ЯНАО, незаконно отказали в выплате материнского капитала. Как сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства, местные чиновники объяснили свое решение отсутствием у гражданки постоянной ямальской регистрации.

Для того, чтобы добиться справедливости, потребовалось вмешательство надзорных органов, куда обратилась женщина. «Жительница поселка имеет на иждивении двух малолетних детей. В январе текущего года она обратилась с заявлением в администрацию Надымского района о выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал. Однако управлением социальных программ ей было отказано по причине отсутствия у заявительницы постоянной регистрации в автономном округе», — говорится в сообщении прокуратуры.

Проведенная проверка подтвердила незаконность отказа: мать двоих детей на момент подачи заявления больше года фактически проживала в поселке Правохеттинском. Суд встал на сторону прокуратуры, обязав управление социальных программ района выдать необходимые документы на маткапитал.

В администрации на запрос URA.RU сообщили, что гражданка при подаче заявки сама не предоставила документов, подтверждающих постоянное проживание в ЯНАО. «Факт постоянного проживания заявителя на территории автономного округа в течение одного года до рождения ребенка был установлен в судебном порядке. При поступлении документов, в том числе соответствующего решения суда, вступившего в законную силу, управлением социальных программ администрации Надымского района будет решен вопрос о выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал», — прокомментировали представители власти.

Ранее сообщалось, что в ПФР незаконно отказали педагогу из ЯНАО в начислении пенсии. Мужчине пришлось также добиваться справедливости с помощью прокуратуры и суда.