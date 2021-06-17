17 июня 2021

В Минобороны РФ разрабатывают жвачку от коронавируса

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Новое лекарство против COVID-19 разрабатывается в виде жевательных таблеток и пастилы Фото:
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Коронавирус COVID-19

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку жевательной резинки против коронавирусной инфекции. Работа ведется в 48-м ЦНИИ Минобороны.

«Да, работы в данном направлении ведутся», — цитирует РБК директора ЦНИИ полковника Сергея Борисевича. Он отметил, что вакцина против COVID-19 разрабатывается в виде жевательных таблеток и пастилы.

Ранее ЦНИИ и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи участвовали в создании вакцины против коронавируса «Спутник V». Она стала первой в мире вакциной от коронавируса, пишет «Утро.ру». На данный момент «Спутник V» исследуют на эффективность российской против измененного «индийского» штамма коронавируса, сообщают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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