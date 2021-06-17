В Минобороны РФ разрабатывают жвачку от коронавируса

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку жевательной резинки против коронавирусной инфекции. Работа ведется в 48-м ЦНИИ Минобороны.
«Да, работы в данном направлении ведутся», — цитирует РБК директора ЦНИИ полковника Сергея Борисевича. Он отметил, что вакцина против COVID-19 разрабатывается в виде жевательных таблеток и пастилы.
Ранее ЦНИИ и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи участвовали в создании вакцины против коронавируса «Спутник V». Она стала первой в мире вакциной от коронавируса, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в