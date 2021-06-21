На 1 июня в Кургане было 233 вакансии врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самой востребованной профессией в Кургане по состоянию на 1 июня были врачи. В городе было открыто 233 таких вакансии. Помимо этого, в Кургане требовалось 117 медсестер, фельдшеров и акушеров. Такие данные опубликованы городским департаментом экономики на сайте муниципалитета.

Согласно опубликованной информации, врачам в Кургане предлагали зарплату от 14,7 тысячи до 120 тысяч рублей. На втором месте по востребованности была профессия водителя. Желающим занять эту должность предлагали зарплату до 60 тысяч рублей. На третьем месте — учителя, преподаватели и педагоги — 151 вакансия с зарплатой до 30 тысяч рублей. «Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на одну вакансию) — 1,6 единицы», — отмечают власти.

По данным департамента экономики, с начала года в Центр занятости населения Кургана обратились 4656 человек. Это меньше, чем за аналогичный период 2020 года (5870 человек). На 1 июня на учете в службе занятости состояли 7278 граждан, ищущих работу.

«За январь—май 2021 года 2787 человек признаны безработными. На 1 июня численность безработных граждан составила 6197 человек, что в 1,7 раза меньше, чем на 01.01.2021 года (10 909 человек)», — говорится в докладе. Резкий скачок безработицы произошел в 2020 году. С января по декабрь число безработных курганцев выросло с 1470 до 10 909 человек. Рост начался весной после введения коронавирусных ограничений.

Скрин: kurgan-city.ru

Скрин: kurgan-city.ru

Резкий рост безработицы произошел в 2020 году Скрин: kurgan-city.ru