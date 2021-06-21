Тюменские школы и села подключат к высокоскоростному интернету

В Тюменской области к интернету подключат более тысячи социально-значимых объекта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, участковые пункты полиции, сельские администрации, школы и учреждения культуры получат доступ к выскокосокоростному интернету. Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти региона. Социально значимые объекты получат доступ к сети в рамках национально проекта «Цифровая экономика России».

«За качественное подключение объектов к интернету и соответствие федеральным стандартам отвечает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В начале июня в Тюменской области представитель Минцифры провел контрольные испытания 25 объектов по выполнению условий госконтракта на оказание услуг по подключению к сети. Среди них 13 ФАПов, восемь школ, четыре администрации сельских поселений в трех муниципальных районах», — указано в сообщении официального портала органов государственной власти Тюменской области.

Там уточнили, что до конца 2021 года доступ к интернету в Тюменской области получат еще 430 объектов в 230 населенных пунктах. В в том числе, 166 ФАПов, 87 учреждений культуры, 47 школ, 64 участковых пункта полиции, 28 администраций сельских поселений, две пожарные части и один объект Росгвардии. В дополнительном объеме подключат 27 ФАПов и семь сельских администраций. На данный момент, при плановом показателе в 40%, в Тюменской области к интернету были подключены 63% социально значимых объектов.